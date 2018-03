Das Fahrrad kann für kurze Strecken eine Alternative sein. Bildrechte: dpa

Die Nutzer können zu einem günstigen Preis sieben Wochen lang den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Besonders in den Städten wie Erfurt, Jena oder Weimar kommt das gut an. Im vergangenen Jahr waren insgesamt fast 3.200 solcher Fastentickets verkauft worden. In diesem Jahr könnte die Zahl sogar noch steigen. Auf dem Land wie im Landkreis Hildburghausen oder auch im Saale-Orla-Kreis ist Autofasten zugegebenermaßen schwieriger. Einfach weil der öffentliche Nahverkehr nicht ganz so gut aufgestellt ist und die Einwohner eben doch stark auf das Auto angewiesen sind.



Allerdings gab es in der Fastenzeit nicht unbedingt einen großen Ansturm auf die Carsharing-Angebote, sagte eine Sprecherin von teilAuto Thüringen. Aber die Aktion laufe inzwischen seit acht Jahren und die Nutzerzahlen vor allem in den Thüringer Städten steige stetig.



Mit gutem Vorbild vorangegangen ist der Erfurter Michel Strupp. Er ist Lehrer an der Gemeinschaftsschule am Roten Berg und hat am Aschermittwoch sein Auto abgestellt und ist mit dem Fastentickst statt mit Wagen mit der Straßenbahn zur Schule gefahren. Zurzeit ist Strupp mit der ganzen Familie im Oster-Urlaub an der See und auch da musste das Auto zu Haus bleiben. Die Familie ist mit der Bahn angereist.



Autofasten soll es übrigens auch im nächsten Jahr wieder geben. Dann bereits zum achten Mal.