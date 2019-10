Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr sagte, das Ergebnis der Landtagswahlen sei eine große Herausforderung. Es zeige eine deutliche Polarisierung in der thüringischen Gesellschaft. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thüringens Bischöfe und der Zentralrat der Juden zeigen sich angesichts der Ergebnisse zur Thüringer Landtagswahl besorgt. Sie fürchten eine Spaltung der Gesellschaft. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr sagte, das Ergebnis der Landtagswahlen sei eine große Herausforderung.



Es zeige eine deutliche Polarisierung in der thüringischen Gesellschaft. "Komplizierte Verhältnisse in einer Demokratie wie jetzt in Thüringen werden von Populisten gerne genutzt, um gegen das 'System' zu polemisieren. Dagegen müssen aufrechte Demokratinnen und Demokraten aufstehen und unsere Werte verteidigen: am Stammtisch, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und wo auch immer populistische Phrasen gedrechselt werden."

Zentralratspräsident Schuster: "Ausrede der Protestwahl zieht nicht mehr"

Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch der Zentralratspräsident der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat mit Besorgnis auf den hohen Stimmenanteil der AfD bei der Landtagswahl reagiert. Gerade in Thüringen gebe es keinen Zweifel an der rechtsnationalen Ausrichtung der Partei, der fast ein Viertel der Wähler am Sonntag ihre Stimme gegeben hatten. "Jeder, der am Sonntag die AfD gewählt hat, trägt eine Mitverantwortung dafür, dass das Fundament unserer Demokratie sukzessive untergraben wird", sagte Schuster.



Viele AfD-Wähler hätten sich "mit billiger rassistischer Stimmungsmache und Abwertung der regierenden Parteien" einfangen lassen. Die Ausrede der Protestwahl ziehe nicht mehr betonte Schuster.

Kramer wenig überrascht über Ausgang der Wahl