Im Bereich der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland leben derzeit 26 Flüchtlinge im Kirchenasyl. Nach Angaben von Landesbischöfin Ilse Junkermann konnte im Laufe des Jahres für 31 Menschen in Thüringen und 39 in Sachsen-Anhalt das Asyl im Schutz der Kirche beendet werden. Viele hätten eine Duldung in Deutschland bekommen. Im Bereich der katholischen Kirche gibt es in Ostthüringen derzeit einen Fall von Kirchenasyl.