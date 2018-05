Thüringer Eltern sollen mehr fürs Kita-Essen zahlen

Seit Jahresbeginn müssen die Kosten für die Vorbereitung, Zubereitung und Nachbereitung der Mahlzeiten gesondert ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Wie die Landeselternvertretung MDR THÜRINGEN mitteilte, müssen bereits Dutzende Eltern zusätzlich zum Essengeld eine Service-Pauschale zahlen, beispielsweise in Niedersachswerfen und Ilfeld im Landkreis Nordhausen, in Rositz im Altenburger Land und in der Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe im Landkreis Gotha.

Einnahmen und Ausgaben der Kitas in Ilfeld und Niedersachswerfen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK