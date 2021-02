Abgeordnete von Rot-Rot-Grün verteidigten den Gesetzentwurf. Von der Erstattung sollten vor allem die Eltern profitieren, die ihre Kinder nur an wenigen Tagen in den Kindergarten geben. Die Forderung der AfD, alle Kindergärten zu öffnen, wiesen Linke, SPD und Grüne zurück. Die AfD habe kein Konzept zu bieten, sondern nur Polemik. Der Gesetzentwurf wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen.