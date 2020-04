Seit Beginn der Woche ist die Zahl der in Thüringer Schulen und Kindergärten notbetreuten Kinder deutlich gestiegen. Erfurt und Jena berichten sogar von einer Verdopplung der Kinderzahlen in den Einrichtungen.

Vor allem die Personalsituation werde immer angespannter, heißt es. Eine Sprecherin der Stadt Jena sagte MDR THÜRINGEN, mit einer weiteren Öffnung der Kindertagesstätten , wie es der Bund jetzt flächendeckend vorsehe, gerate man an sowohl an personelle wie auch an räumliche Grenzen.

Die Gründe sind vielfältig. So ist die Personaldecke auch deshalb dünn, weil Pädagogen nur dann eine Notbetreuung ihrer eigenen Kinder in Anspruch nehmen dürfen, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten. Da aber die Partner in anderen Berufen häufig mehr verdienten, blieben die Erzieherinnen oder Erzieher zu Hause bei dem Kind beziehungsweise den Kindern, hieß es von mehreren Seiten. Zum anderen bereite es Schwierigkeiten, die Vorgaben - also Gruppengröße von zehn Kindern und kein Gruppenwechsel der Pädagogen - einzuhalten.