Auch in Gotha, Eisenach und Gera ist der Bedarf an Kindergartenplätzen in den kommenden Jahren hoch. So will Gotha einen neuen Kindergarten mit 120 Plätzen bauen, um den wachsenden Bedarf abzufangen. In Eisenach wird derzeit versucht, die bestehenden Einrichtungen zu vergrößern, da auch hier mehr Kinder erwartet werden. Aktuell werden in weiten Teilen Thüringen neue Kindergärten gebaut und bestehende erweitert, um die steigende Zahl von benötigten Betreuungsplätzen zu decken. Dafür sind mehr als 20 Millionen Euro veranschlagt.