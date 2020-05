Notbetreuung endet Probleme beim Neustart der Kindergärten

Kindergärten in Thüringen können ab Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb starten. In Kindergärten in Trägerschaft der Stadt Gotha, Greiz, in Bad Tabarz und in einzelnen Kindergärten im Ilmkreis endet damit die Notbetreuung für die Kinder. Einige Kommunen können die Hygiene-Auflagen des Landes noch nicht erfüllen. Dort wird die Notbetreuung ausgeweitet. Probleme macht beides.