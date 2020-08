Nach Empfehlungen der Stiftung sollten in Krippengruppen rechnerisch drei Kinder auf eine Fachkraft kommen und in Kindergartengruppen maximal 7,5. Davon sei Thüringen weit entfernt.

Der Studie zufolge war der sogenannte Personalschlüssel in Thüringen am Stichtag 1. März 2019 für rund 70.200 Kita-Kinder nicht kindgerecht. Für 95 Prozent der Kinder in amtlich erfassten Kita-Gruppen habe nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung gestanden.

Im Vergleich der Bundesländer landet Thüringen damit weit hinten, nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ist die Situation noch ungünstiger. In Thüringen kamen 2019 rein rechnerisch in Krippengruppen durchschnittlich 5,4 Kinder auf eine Fachkraft - in Kindergartengruppen 11,6 Kinder. Damit hat sich laut Studie in den vergangenen sechs Jahren kaum etwas verändert.