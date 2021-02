In einigen Thüringer Kreisen bleiben wetterbedingt die Schulen und die Notbetreuung auch am Dienstag geschlossen. So teilte das Eichsfelder Landratsamt mit, dass der Schulnotbetrieb erst am Mittwoch wieder aufgenommen werde. Betroffen ist auch das Weimarer Land. Laut Landrätin Christiane Schmidt-Rose konnten einige Schulbereiche und Zufahrten bisher nicht geräumt werden. Räumprobleme hat auch die Stadt Gotha. Dort bleiben die Schulen sogar noch am Mittwoch zu.