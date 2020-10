Holzauktion von Thüringenforst, der staatlichen Forstverwaltung in Thüringen.

Holzauktion von Thüringenforst, der staatlichen Forstverwaltung in Thüringen.

Holzauktion von Thüringenforst, der staatlichen Forstverwaltung in Thüringen. Bildrechte: MDR/Michael Hesse

113 deutsche Sägewerke verklagen Thüringen und vier weitere Bundesländer wegen überhöhter Holzpreise auf Schadenersatz. Wie die in Hagen erscheinende Westfalenpost am Sonnabend berichtet, forden die Sägewerke von Thüringen 84,5 Millionen Euro. Verklagt worden seien auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Insgesamt belaufe sich die Forderung der Sägewerke auf 853,5 Millionen Euro.

Die Holzverarbeiter werfen Forstbehörden der Länder vor, zusammen mit kommunalen und privaten Waldbesitzern ein Rundholzsyndikat unterhalten und das Holz überteuert an die Sägewerke verkauft haben. Eine Reaktion der Landesregierung in Thüringen gibt es noch nicht. Nordrhein-Westfalen wies die Vorwürfe zurück. Umweltministerin Ursula Heinen (CDU) bezeichnete die Klagen als "nicht angemessen". Die Landesregierung erstelle derzeit die Klageerwiderung.

Die Sägewerke haben ihre Forderungen an den internationalen Prozessfinanzierer Burford Capital abgegeben, der die Verfahrenskosten bestreitet und im Erfolgsfall Anspruch auf Teile des Schadenersatzes hat. Burford-Capital-Rechtsanwalt Rüdiger Lahme sagte der Westfalenpost: "Die Landesforstverwaltungen sind lange wie Gutsherren aufgetreten. Deshalb haben sich die Sägewerke nicht getraut, allein gegen die Länder vorzugehen. Es geht auch um kleinere und mittlere Betriebe, die lange Zeit vom Land betuppt worden sind." Betuppen heißt so viel wie hinters Licht führen. Burford Capital werde das Verfahren bis in die letzte Instanz durchziehen.