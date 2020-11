Oberverwaltungsgericht Thüringen: Zahl der Verfahren gegen Corona-Verordnung steigt

Am Thüringer Oberverwaltungsgericht steigt die Zahl der Verfahren gegen die aktuelle Corona-Verordnung, die seit Anfang der Woche in Kraft ist. Bis Freitag sind acht Eilverfahren und vier Normenkontrollanträge eingegangen. Auch Verfahren zu Corona-Verordnungen aus dem Frühjahr stehen am Oberverwaltungsgericht in Weimar noch aus.