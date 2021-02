Auch in Thüringen versucht der Einzelhandel das Öffnen der Geschäfte mit Klagen zu erzwingen. Am Oberverwaltungsgericht in Weimar laufen derzeit drei Eil-Verfahren von Einzelhändlern gegen den aktuellen Corona-Lockdown. Entschieden ist bis dato noch keins, wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN mitteilte. Klagen eingereicht hat unter anderem die Kaufhaus-Kette Breuninger, die in Erfurt ein Mode-Haus betreibt.