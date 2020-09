In Thüringen haben am Freitag mehr als 2.000 Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Unter dem Motto "Kein Grad weiter" hatte die "Fridays for Future"-Bewegung dazu aufgerufen. Demonstriert wurde etwa in Jena, Greiz, Nordhausen, Eisenach, Suhl und Erfurt. Es waren die ersten größeren Kundgebungen seit Beginn der Corona-Pandemie. Die größte Demonstration fand nach Polizeiangaben in Jena mit rund 1.500 Teilnehmern statt.