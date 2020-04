Klinikenbeschäftige aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben sich gemeinsam in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Gesundheitsminister der Länder gewandt. Darin üben sie scharfe Kritik an der Gesundheitspolitik der letzten Jahrzehnte und fordern unter anderem mehr Geld und ausreichend Schutzmaterial für alle Beschäftigten.