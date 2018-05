Rechte Gewalt: Abgeordnete wollen Todesfälle neu überprüfen lassen

Drei Landtagsabgeordnete von Rot-Rot-Grün wollen klären lassen, ob der Rechtsextremismus in Thüringen mehr Todesopfer gefordert hat als bisher bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung von Katharina König-Preuss (Linke), Diana Lehmann (SPD) und Madeleine Henfling (Grüne) heißt es, staatliche Stellen hätten in den 1990er und den frühen 2000er Jahren nur einen Fall als Opfer rechtsextremistischer Gewalt anerkannt. Nichtstaatliche Initiativen seien aber überzeugt, dass es acht derartige Fälle gebe.