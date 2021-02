Heute, am 5. Februar 2021, ist das genau ein Jahr her. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Kemmerich sieht, dass es vielleicht doch keine zukunftsfähige Entscheidung war , sich ans Gängelband der rechtspopulistischen AfD zu begeben, und tritt zurück. Der Landtag nimmt einen neuen Anlauf und wählt Ramelow kurz vor dem Ausbruch von Corona zum Chef einer Minderheitsregierung, quasi geduldet von der CDU, aber mit Verfallsdatum, den vorgezogenen Neuwahlen. Die sollen für klare Verhältnisse sorgen, das ist der Plan.

Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn das Ergebnis ähnlich kompliziert ist wie das Letzte? Umfragen deuten darauf hin. Springt die CDU dann über ihren Schatten und arbeitet mit den Linken in einer Regierung zusammen? Für Bodo Ramelow wäre das quasi die Krönung seines politischen Lebenswerks - nach dem ersten linken MP in Thüringen auch noch der Baumeister der ersten richtigen Zusammenarbeit von CDU und Linken zu sein. Aber ob die Thüringer CDU über ihren Schatten springen kann?

Oder es wird Zeit für etwas ganz Anderes - für die Direktwahl des Ministerpräsidenten, gleich durch den Wähler, nicht mehr vom Landtag. So wie ein Bürgermeister oder ein Landrat vom Wähler direkt gewählt wird. Das mühsame Zusammenzimmern von Koalitionen für die Wahl des Regierungschefs im Landtag würde so entfallen. Der Regierungschef kann gleich loslegen mit dem Regieren, muss sich seine Mehrheiten dafür aber suchen. Bislang gibt es das in Deutschland nicht, aber vielleicht zwingt die nächste Landtagswahl dazu, über so eine Reform nachzudenken. Die Überlegung hat was!