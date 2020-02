Die erste Bewährungsprobe kommt in zwei Wochen - bei der Ministerpräsidentenwahl. Bodo Ramelow tritt an und Rot-Rot-Grün zeigt sich sicher, dass er gewählt wird. Aber wie? Ob die CDU geschlossen wählt, oder ob die CDU-Fraktion nur die notwendigen vier Stimmen für die Mehrheit zur Verfügung stellt - da sind die heutigen Verhandler im Ungefähren geblieben. Die nächste Bewährungsprobe wird der Haushalt 2021 - denn erst wenn der steht, soll es einen gemeinschaftlichen Antrag auf Neuwahlen geben.

Wie auch immer: Die vergangenen 16 Tage haben das parlamentarische System in Thüringen auf eine harte Probe gestellt. Die Vereinbarung erschüttert die CDU in ihren Grundfesten, ist aber in der aktuellen Situation in Thüringen wohl der einzige gangbare Weg. Das hat offenbar auch die Berliner CDU anerkannt.