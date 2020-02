Wie geht es nun weiter im Freistaat? Die politische Situation ist in Thüringen, in ganz Deutschland so noch nie da gewesen. Der Vertreter der größten Fraktion ist von einer Splitterpartei, die es gerade so ins Parlament geschafft hat, gestürzt worden. Der neue Ministerpräsident hat keine Koalition hinter sich. Er hat Gespräche mit CDU, SPD und Grünen angekündigt. Aber selbst eine gelb-schwarz-rot-grünen Koalition hätte keine Mehrheit. Was also will Kemmerich tun? Wenn er CDU, SPD und Grüne nicht auf seine Seite bekommt, dann ist er ohne die AfD nahezu handlungsunfähig. Auch wenn Kemmerich in einer ersten Stellungnahme sagt, die Brandmauer stehe und sich als Gegner der AfD bezeichnet - er muss aufpassen, dass nicht er vor einen Karren gespannt wird. Thüringen war das Experimentierfeld für die erste rotrotgrüne Regierung bundesweit – Experimentierfeld bleibt der Freistaat weiter – jetzt unter ganz anderen Vorzeichen.