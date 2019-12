Kommunale Investition: Die marode Feuerwache in Nordhausen wird gerade durch einen Neubau ersetzt. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Nach einem Vorstoß von CDU und FDP hat auch die SPD im Thüringer Landtag ein Investitionsprogramm für die Kommunen vorgeschlagen. SPD-Fraktionschef Matthias Hey bestätigte am Sonnabend einen Bericht der Thüringischen Landeszeitung (€). Danach wollen die Sozialdemokraten den Städten, Gemeinden und Kreisen in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils 100 Millionen Euro zusätzlich aus der Landeskasse zuweisen. Bedingung sei, dass die Kommunen das Geld für Investitionen ausgeben. 60 Prozent der Gelder sollen an die Städte und Gemeinden inklusive der kreisfreien Städte gehen, 40 Prozent an die Kreise. Die SPD schlägt ferner vor, dass die Kommunen mit dem Geld Rücklagen bilden können, wenn sie es in einem Jahr nicht ausgeben können - vorausgesetzt, die Rücklage wird später für Investitionen verwendet.