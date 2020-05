Thüringer Kommunen lehnen die Mitteldeutsche Kulturstiftung ab. Das teilte der Kommunale Arbeitskreis der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten nach einem Treffen von Landräten und Bürgermeistern auf Schloss Heidecksburg in Rudolstadt mit. Die Thüringer Staatskanzlei habe einen Entwurf eines Staatsvertrags nicht vorgelegt, obwohl das Treffen bekannt gewesen sei, hieß es. Außerdem kritisierte der Arbeitskreis, dass die Kommunen und die Stiftung nur vier Werktage Zeit hätten, um Stellung zu nehmen und angehört zu werden.

Wartburgkreis-Landrat Reinhard Krebs (CDU) sagte, er fühle sich hintergangen. Es gehe nicht nur um ein Stück Papier, sondern um die kulturelle Identität Thüringens. Marko Wolfram, Landrat von Saalfeld-Rudolstadt (SPD), forderte erneut den Thüringer Sitz der Mitteldeutschen Kulturstiftung in Rudolstadt. Der Bad Liebensteiner Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) bezeichnete die geplante Mitteldeutsche Kulturstiftung sogar als historischen Fehler. Wenn die Thüringer Schlösserstiftung zum Jahresende aufgelöst und in die neue Stiftung mit Sitz in Halle überführt werde, würden für Thüringen kulturhistorisch falsche Weichen gestellt, sagte der CDU-Politiker. Es gebe kein gemeinsames Kulturerbe von Thüringen und Sachsen-Anhalt. Zentrale Strukturen seien für die Entwicklung vor Ort ein bürokratischer Hemmschuh. Die Argumente der Kommunen und der zahlreichen Menschen, die sich ehrenamtlich um die Schlösser und Gärten bemühten, würden nicht ernst genommen. Brodführer bezeichnete das Vorhaben als "größten Kulturraub der Landesgeschichte“.