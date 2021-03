Thüringens Landesregierung will am Dienstag kommender Woche endgültig über den flächendeckenden Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung entscheiden. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow am Dienstag nach einer Videokonferenz mit Vertretern von Kammern und Wirtschaftsverbänden zu Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie in Erfurt an.