Die Polizeieinsätze bei den fünf Rechtsrockkonzerten im vergangenen Jahr haben den Freistaat fast eine halbe Million Euro gekostet. Wie das Innenministerium auf Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Madeleine Henfling mitteilte, zahlte das Land etwa 450.000 Euro allein an Sachkosten, damit die Konzerte abgesichert werden konnten.

In die Summe sind die Personalkosten für die Beamten noch nicht einbezogen. Für Henfling sind diese Zahlen ein weiterer Anlass, vom Bundesverfassungsgericht klären zu lassen, ob Rechtsrockkonzerte als politische Kundgebungen angemeldet werden dürften. In Themar im Landkreis Hildburghausen gab es im vergangenen Jahr ein solches Konzert. Bereits 2017 wurden in dem Ort drei derartige Neonazitreffen veranstaltet.