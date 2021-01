Finanzministerin Heike Taubert (SPD) zeigt sich offen für die kostenlose Verteilung von medizinischen Masken an Bedürftige in Thüringen. Um das Vorhaben haushaltsrechtlich korrekt umzusetzen, müsse allerdings von Sozialministerin Heike Werner (Linke) ein konkreter Vorschlag kommen. Geld sei vorhanden, sagte Taubert MDR THÜRINGEN. Auch aus dem Landtag heraus könne ein Vorschlag gemacht werden.

"Ich bin auch dafür, dass wir Bedürftigen medizinische Masken zur Verfügung stellen. Trotzdem gilt das Haushaltrecht", sagte Taubert. Sie werde sich selbstverständlich an das Haushaltrecht halten. Das empfehle sie ihrer Kollegin im Sozialministerium auch. Es gelte nun zu verhandeln, welchen Vorschlag die Landesregierung an den Haushalt- und Finanzausschuss des Landtages zur Zustimmung geben kann. Einsparvorschläge seien willkommen, so die Finanzministerin.