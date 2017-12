Ein schönes Kursplus hat auch die Aktie des Softwareherstellers GBS aus Eisenach vorzuweisen. Zum Jahresende hat das Papier seinen Höchststand erreicht, was einem 15-prozentigen Zuwachs entspricht. Allerdings heißt das auch, dass sich der Kurs absolut lediglich um acht Cent gesteigert hat. Die Aktie kostet nämlich gerade mal 0,61 Euro und ist damit sehr schwankungsanfällig. Die Spanne reichte in diesem Jahr von minus 30 Prozent bis plus 15 Prozent. Solche starken Bewegungen ziehen zudem immer auch Zocker an.



Etwas gebremst dürfte die Freude der Anleger sein, die auf den Thermometerhersteller Geratherm aus Geschwenda gesetzt haben. Denn vom anfänglichen 20-Prozent-Plus und dem Höchststand um 14 Euro ist der Aktienkurs inzwischen wieder weit entfernt. Vor allem im Dezember ging es kräftig nach unten. Zuletzt war die Aktie um 12,10 Euro wert, was einem Jahresplus von etwa drei Prozent entspricht. Anleger, die der Geratherm schon länger treu sind, werden das jedoch verschmerzen. Denn der Medizintechnikhersteller hat dieses Jahr eine Dividende ausgezahlt, die bezogen auf den Kurs etwa vier Prozent entsprach. Außerdem hat sich der Aktienkurs innerhalb von vier Jahren mehr als verdoppelt.