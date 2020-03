2020 wird das Krämerbrückenfest ohne die große Bühne auf dem Domplatz auskommen müssen. Bildrechte: Imago/xM.xKremerx/xFuturexImage

Demnach schrumpft das Erfurter Krämerbrückenfest in diesem Jahr auf ein Straßenfest ohne große Bühnen. Wie die Stadt mitteilte, sind am Donnerstag die Vergabeaufträge für Bühnenaufbau und -technik gestoppt worden. Es handele sich um Aufträge für mehrere zehntausend Euro, sagte Kulturdezernent Tobias Knoblich MDR THÜRINGEN. Zurzeit wisse niemand, ob die Künstler auch alle anreisen können und auch Sponsoren hätten sich bereits zurückgezogen, so Knoblich. Das Krämerbrückenfest soll aber wie geplant vom 19. bis 21. Juni stattfinden, allerdings nicht in der bekannten Größe.