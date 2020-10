Die Thüringer Landeskrankenhausgesellschaft sieht ihre Häuser gut für eine mögliche zweite Corona-Welle gerüstet. Wie Geschäftsführer Rainer Poniewaß MDR THÜRINGEN sagte, haben die Krankenhäuser gemeinsam mit dem Land während der ersten Welle ein Versorgungskonzept mit verschiedenen Stufen entwickelt. Dieses habe sich bewährt und würde im Falle einer zweiten Welle greifen, so Poniewaß. In Thüringen sind mehr als 50 Kliniken in der Landeskrankenhausgesellschaft organisiert.

Im Helios-Klinikum werden Maskenscanner aufgestellt Bildrechte: Helios Bördeklinik

Die Kliniken weiten ihre Hygieneauflagen teilweise wieder aus. So hat das Klinikum in Altenburg ein Besuchsverbot erlassen. In Bad Salzungen tragen alle Mitarbeiter mit Patientenkontakt wieder FFP2-Masken statt normaler Alltagsmasken. Im Zentraklinikum in Suhl ist ein neues Konzept mit Krisenstab und Schnelltests entwickelt worden. Im Helios-Klinikum in Erfurt werden Maskenscanner aufgestellt.