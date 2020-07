Corona-Pandemie Krankenhäuser pochen auf Testkosten-Übernahme

Die Kostenübernahme für Corona-Tests der Mitarbeiter in Thüringer Krankenhäusern ist noch nicht geklärt.

Das Land hatte zugesagt, die Kosten für diese so genannten PCR-Tests zu übernehmen. Damit wollte das Land kurzfristig finanzielle Sicherheit schaffen, weil noch nicht klar ist, ob der Bund in Zukunft diese vorsorglichen Tests bezahlt.

Der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen, Rainer Poniewaß, sagte MDR THÜRINGEN aber, auch mehr als zwei Monate später habe die Ministerin ihren Ankündigungen keine Taten folgen lassen. Die Krankenhäuser könnten die Kosten für Mitarbeitertests noch immer nicht abrechnen. Es sei weder bekannt, welche Nachweise nötig seien, noch an wen die Rechnungsstellung erfolgen solle.

Das Gesundheitsministerium erklärte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN lediglich, das sich das Testkonzept zur Ausweitung von COVID-19-Labortestungen aktuell in der Endabstimmung befinde, ohne Details zu nennen. Die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen vertritt rund 50 Krankenhäuser im Freistaat.

In Thüringen haben sich nach Corona-Ausbrüchen in Krankenhäusern bislang 255 Beschäftigte von Kliniken mit dem Virus angesteckt. Wie das Landesamt für Verbraucherschutz mitteilte, weist das Kreiskrankenhaus Greiz die in Thüringen höchste Zahl infizierter Mitarbeiter auf. Dort seien bisher 67 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.