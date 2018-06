Nicht alle Thüringer Krankenhäuser erfüllen Hygiene-Vorgaben

In Deutschlands Krankenhäusern sollen sich alljährlich, so sagen Forscher, eine halbe Million Patienten mit Krankheiten infizieren. Ein Teil von ihnen stirbt. Genaue Statistiken dazu gibt es nicht. In der Regel beruhen Zahlenangaben auf Hochrechnungen.

Zwar ist der Hygiene-Standard in deutschen Krankenhäusern im Allgemeinen sehr hoch. Auch sind viele chirurgische Eingriffe in den vergangenen Jahren deutlich effizienter und risikoärmer geworden. Doch durch die moderne Intensivmedizin können heute Eingriffe vorgenommen werden, die früher nicht möglich waren. Auch werden Patienten im Durchschnitt immer älter. Die Anfälligkeit für Krankenhausinfektionen steigt dadurch. In Deutschland wurden deshalb die Maßgaben für die Hygiene in Kliniken verschärft. Zuständig dafür waren die einzelnen Bundesländer, die neue Verordnungen auf den Weg bringen sollten. Thüringen ließ sich damit Zeit. 2012 setzte das Land die Vorgaben des Bundes um.

Nicht alle Krankenhäuser erfüllen Hygienevorgaben

Nur ein Teil der Thüringer Krankenhäuser erfüllt die Hygienevorgaben des Landes. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN beschäftigten im Vorjahr lediglich rund drei Viertel von 52 überprüften Kliniken einen vorgeschriebenen Krankenhaushygieniker (78 Prozent) sowie die darüber hinaus nötigen hygienebeauftragten Ärzte (79 Prozent).

Nicht alle Kliniken haben einen vorgeschriebenen Krankenhaushygieniker. Bildrechte: colourbox.com Bei der Zahl der anzustellenden Hygienefachkräfte (Krankenschwestern, Pfleger) erfüllten nur 21 Kliniken die Vorgaben (41 Prozent). Mindestens fünf Akutkrankenhäuser setzten die personellen Hygieneanforderungen des Landes nicht um. Auf Anfrage des MDR sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, es sei unklar, ob entsprechend Bußgelder verhängt wurden. Das sei Sache der Kommunen.



Im Jahr 2012 hatte Thüringen als eines der letzten Bundesländer eine neue Krankenhaus-Hygieneverordnung erlassen. Ziel war unter anderem, die Klinikhygiene zu verbessern und damit die Zahl sogenannter nosokomialer Infektionen einzudämmen. Den neuen Richtlinien zufolge müssen Kliniken mit mehr als 400 Betten einen Krankenhaushygieniker vollzeitlich beschäftigen. Alle Kliniken wurden außerdem verpflichtet, eine neunköpfige Hygienekommission mit Fachpersonal aus Ärzteschaft, Pflege und Technik zu bilden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums arbeiteten im vergangenen Jahr in den überprüften Thüringer Kliniken insgesamt 32 Krankenhaushygieniker, 290 hygienebeauftragte Ärzte und 101 Hygienefachkräfte.

Auswirkungen der verschärften Vorschriften unklar

Unklar bleibt, ob sich die neue Hygiene-Ordnung positiv auf die Entwicklung der Fallzahlen von Krankenhausinfektionen auswirkt. Dem Ministeriumssprecher zufolge ist Hygiene in Kliniken "zweifellos" besonders wichtig.

Der MRSA-Keim kann tödlich sein. Bildrechte: IMAGO Jedoch unterliege die Entwicklung der Infektionen "einer Vielzahl von Einflussfaktoren". So sank die Zahl von gehäuften Infektionen mit multiresistenten Keimen in Thüringer Krankenhäusern im vergangenen Jahr. Von vier Ausbrüchen mit unterschiedlichen Bakterien waren insgesamt 47 Patienten betroffen. Ein Jahr zuvor hatte es - auch infolge von zwei Großausbrüchen - einen deutlichen Anstieg auf 158 Patienten gegeben.



Die Zahl der Todesfälle in Thüringen, die nachweislich durch multiresistente Keime verursacht wurden, sank nach Ministeriumsangaben im vergangenen Jahr bezogen auf einen Fünfjahreszeitraum leicht auf nunmehr 7. Verursacher waren MRSA-Keime (6 Fälle) und ein gegen das Antibiotikum Carbapenem nichtempfindlicher Erreger (1 Fall).

Expertin: Lage weniger dramatisch, als oft dargestellt

Die Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Krankenhausinfektionen in Deutschland, Petra Gastmeier von der Berliner Charité, sagte MDR THÜRINGEN, Zahlen für Todesfälle durch multiresistente Keime beruhten in der Regel auf Schätzungen. Da nicht jeder im Krankenhaus gestorbene Patient obduziert werde, sei unklar, ob ein entsprechender Keim ursächlich für den Tod verantwortlich sei oder nicht.



Insgesamt sei die Entwicklung in Deutschland nicht so dramatisch wie oft dargestellt. Hier spielten auch Interessen der Pharmaindustrie eine Rolle. Dagegen sei die Lage in Asien und Afrika teils "katastrophal". Hier könnten Menschen, ohne einen Arzt zu konsultieren, Antibiotika kaufen. Durch teils "irrsinnige Einnahmen" würden Erreger zunehmend Resistenzen gegen Medikamente entwickeln.