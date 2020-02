Insgesamt leben in Thüringen nach Angaben des Gemeinsamen Krebsregisters (GKR) rund 70.500 Menschen, die in den vergangenen zehn Jahren eine Krebsdiagnose erhalten haben. Frauen erkranken vor allem an Brustkrebs, Männer an Prostatakrebs.

Wichtige Früherkennungsuntersuchungen werden auch in mobilen Röntgen-Praxen wie dem "Mammobil" durchgeführt. Bildrechte: dpa

Die allgemeine Tendenz der Krebserkrankungen steigt, das führt das GKR vor allem auf den demografischen Wandel zurück. Einzelne Krebserkrankungen sind aber rückläufig, so etwas Lungenkrebs bei Männern. Seit Mitte der 1980er Jahre ist hier ein Rückgang zu beobachten, der mit der sinkenden Zahl der Raucher erklärt wird.



Nach einer abgeschlossen Behandlung kann ehemaligen Patienten eine onkologische Rehabilitation helfen. Die wird nach Angaben der Median Reha Kliniken aber zu selten nachgefragt. Steffen Gernhardt, Vorstand des Berufsverbandes der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen Thüringen sieht das Problem dagegen nicht in der Nachfrage, sondern in abgelehnten Anträgen. In Thüringen nahmen 2018 rund 5.700 Patienten die Möglichkeit einer onkologischen Rehabilitation in Anspruch.