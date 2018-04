Seinen Angaben nach wurden im letzten Jahr weniger Straftaten verübt: 143.200 Delikte wurden erfasst, 6.000 weniger als im Jahr 2016. Bei den meisten Straftaten handelte es sich um Diebstähle. Einen Anstieg verzeichnete die Polizei im Bereich der Internet- und der Rauschgiftkriminalität. So wurden im letzten Jahr allein über 150 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt - dreimal so viel wie 2016.

Innenminister Georg Maier Bildrechte: MDR/Lisa Kästner

Die Gewaltstraftaten gingen demnach zwar leicht zurück. Allerdings gebe es bei den Messerangriffen seit Jahren einen Anstieg. 2017 ermittelte die Polizei in über 300 Fällen, in denen Messer eingesetzt wurden. Diese Fälle sollen künftig statistisch genauer ausgewertet werden.

Nicht-deutsche Verdächtige seien häufiger wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Meist gehe es um Körperverletzung, die sich vor allem gegen andere Ausländer gerichtet hätten. Unter den Zuwanderer seien damit häufig Täter und Opfer, so der Minister. Seinen Angaben nach wurden insgesamt 57.800 Tatverdächtige ermittelt. Rund 9.400 von ihnen haben keine deutsche Staatsbürgerschaft.