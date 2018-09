Nach ihrem Unfall hatten Freunde und Vereinskollegen eine Spendenaktion für Vogel gestartet. Bildrechte: dpa

Vogel war Ende Juni beim Training in Cottbus mit einem anderen Athleten kollidiert und hatte dabei schwerste Rückenverletzungen erlitten. In dem Interview berichtete sie, dass sie gleich nach dem Zusammenstoß ihre Beine nicht mehr gespürt habe.



Unmittelbar nach dem Unfall hatten ihr Umfeld und ihr Verein eine Nachrichtensperre verhängt. Vogel begründete das im Spiegel mit den Worten: "Ich wollte nicht, dass man mich so verletzt sieht."