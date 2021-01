CDU-Fraktionschef Mario Voigt sagte MDR Thüringen, er erwarte, dass der Ministerpräsident das Land bestmöglich vertritt und bei Verhandlungen mit Bund und Ländern das Beste für den Freistaat herausholt. Vielen Leute gehe es dreckig in der Pandemie. Der Bildungsminister mache die Schulen bis Ostern zu und zeitgleich erzähle der Regierungschef über "Candy Crush". Das habe er Ramelow auch direkt in dem Online-Gesprächsraum gesagt, so Voigt. Christian Hirte schrieb auf Twitter, Ramelows Verhalten sei respekt- und verantwortungslos.