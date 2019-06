Bildrechte: MDR/Sascha Richter Gemeinsam mit der Gesundheitsstaatssekretärin Ines Feierband will Hasse deshalb die Fragebögen ändern. Dabei sollen auch Mediziner hinzugezogen werden. Es habe an den bisher ausgegebenen Fragebögen zu viele Kritikpunkte gegeben, so Hasse. Er sei aber zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werde, die dem Datenschutz der zukünftigen Erstklässler entspricht.

Warum so detailliert?

Als Begründung dafür, warum so detailgetreu nach der Entwicklung des Kindes und dem Gesundheitszustand in der Familie gefragt, gibt das Gesundheitsministerium an, dass damit frühzeitig körperliche und psychologische Entwicklungsauffälligkeiten festgestellt werden könnten. Allerdings werden Kinder in Thüringen vor Schuleintritt von einem Kinderarzt des Gesundheitsamtes untersucht. Außerdem seien die jährlichen Früherkennungsuntersuchungen von Geburt an in Thüringen Pflicht. Erste Auffälligkeiten bei der Entwicklung des Kindes könnten demzufolge bereits vom Kinderarzt festgestellt werden können.

Die Einschulungsuntersuchung In Thüringen ist die Schuleingangsuntersuchung gesetzlich geregelt. In der jetzigen Form beruht sie auf dem Thüringer Schulgesetz von 2003. Sie wird von Kinderärzten des Gesundheitsamtes durchgeführt, welche die Schulfähigkeit der zukünftigen Erstklässler feststellen sollen. Dabei wird besonders auf die körperliche, soziale und psychologische Entwicklung des Kindes geachtet, zudem sollen sprachliche Auffälligkeiten festgestellt und darüber entschieden werden, ob das Kind zum jetzigen Zeitpunkt die erste Klasse besuchen kann, Fördermaßnahmen benötigt oder "zurückgestellt" wird. Im Vorfeld eben dieser Untersuchung werden in Thüringen Fragebogen zur Anamnese verschickt.

Andere Bundesländer, andere Sitten

Thüringen will bei der Überarbeitung der Fragebögen auch auf die Erfahrungen der anderen Bundesländer setzen. So ist die Angabe der Daten etwa in Bayern freiwillig, in Berlin dagegen wird zusätzlich nach dem Schulabschluss der Eltern, der Anzahl der Raucher in der Familie und dem Fernseh- und Computerverhalten der Vorschüler gefragt. In Thüringen werden die erhobenen Daten laut Gesundheitsministerium anonym zur statistischen Auswertung der Kinder- und Jugendgesundheit gespeichert. Seit 2003 werden zukünftige Erstklässler in dieser Form im Rahmen einer Schuleingangsuntersuchung ärztlich kontrolliert. Allein für das Schuljahr 2018/19 wurden knapp 18.500 Fragebögen verschickt.