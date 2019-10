Es ist dunkel, das wenige Licht lässt die Wände gefährlich rot erscheinen, Aus den Lautsprechern eines Bildschirms hallt eine düstere Stimme. Die Luft - mal warm, mal kalt. Die Szenerie, vor allem eines - abschreckend.

Eine Gruppe von Schülern sitzt tuschelnd auf Sitzbänken. Am Ende des 150 Meter langen Eisenbahnzuges, den sie jetzt gleich von vorn nach hinten durchlaufen, sind die meisten von ihnen still und in sich gekehrt. Das ist Absicht. Denn das Thema ist durchaus ein ernstes: Drogen. Wie und was sie bewirken können, was mit Drogenjunkies und Dealern passiert, das will ihnen "Revolution Train" vermitteln. Im Idealfall, und das ist die Wunschvorstellung der Macher des Anti-Drogen-Zuges aus Tschechien, steigen die Kinder und Jugendlichen am Ende aus dem Zug und lassen die Finger von jeglichen Suchtmitteln - auch von Alkohol und Zigaretten.

Einen Monat lang rollte das multimediale Projekt jetzt auf Schienen durch Thüringen. Mehr als 10.000 Kinder stiegen allein in diesem Jahr ein.

Projekt soll alle Sinne ansprechen

In sechs Wagons durchlaufen die Schüler verschiedene Stationen, sehen aufwühlende und verstörende Filmsequenzen. Kurz danach finden sie sich in genau der gezeigten Szenerie wieder. In der Bar, in der sie aufgeklärt werden, was man sich vom gesparten Zigarettengeld alles kaufen kann. Vor einem völlig zerstörten Auto, mit dem die betrunkenen und von Drogen berauschten Film-Protagonisten einen Unfall bauten, der ein Menschenleben kostet. In einer "Drogenhölle", einer völlig verwahrlosten Wohnung eines Abhängigen, der am Ende seine Sucht mit dem Leben bezahlt.