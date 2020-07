Der Plan Hoffs war zuvor quer durch die Landtagsfraktionen kritisiert worden. So sprach der CDU-Abgeordnete Andreas Bühl von einem Griff der Linken in die Staatskasse. Hier werde jemand ohne die nötige Befähigung mit einem Posten auf Lebenszeit versorgt. Stefan Möller von der AfD kritisierte, die Linke mache sich den Staat zur Beute. Das SPD-geführte Innenministerium verwies darauf, dass die Qualifikation Neuberts nicht in dem Maße nachgewiesen ist, wie es nötig wäre, um einer sofortigen Verbeamtung zuzustimmen.

Der 46-jährige Falk Neubert folgt zum 1. August auf Günter Kolodziej, der in den Ruhestand geht. Neubert ist gebürtiger Dresdner. Er schluss ein Magisterstudium der Soziologie und der Kommunikationswissenschaft ab. 1999 zog er für die damalige PDS in den sächsischen Landtag ein. In der Partei Die Linke bekleidete er vom Kreisvorsitzenden bis zum Sprecher der Antragskommission der Bundespartei verschiedene Positionen. 2017 legte er sein Landtagsmandat nieder und wechselte als Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit ins Thüringer Sozialministerium. Inzwischen arbeitet Neubert als Referatsleiter und kommissarischer Vizeabteilungsleiter in der Staatskanzlei.