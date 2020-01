Flucht von Udo Albrecht im Sommer 1981 in die DDR Bildrechte: ZDF

Albrecht war im Sommer 1981 aus der Haft in der Bundesrepublik über die innerdeutsche Grenze in die DDR geflüchtet. Dort packte er aus und gab der Staatssicherheit zahlreiche Details über sein Leben preis. Die DDR lehnte eine Auslieferung des Neonazis in die Bundesrepublik ab. Stattdessen ließ sie ihn nach einiger Zeit unter falscher Identität in den Nahen Osten ausfliegen. Seitdem ist der Schwerverbrecher nicht mehr aufgetaucht.



Albrecht war in die rechtsterroristische Szene der Bundesrepublik tief verstrickt und pflegte engste Kontakte zu Terror-Organisationen im Nahen Osten, die im Libanon Anschläge planten, Stützpunkte in der Schweiz aufbauten und Bündnisse zwischen Arabern und Rechtsextremisten schmiedeten. Unter anderem hatte er in den 1970er-Jahren in der Bundesrepublik rechtsextremistische Kämpfer gegen Israel angeworben und die palästinensische Befreiungsorganisation PLO beraten. Albrecht war eine Art Brückenkopf der radikalen PLO in Europa. Angeblich war er sogar "General" von Palästinenser-Führer Jassir Arafat. Er hantierte stets mit falschen Pässen und Namen, oft mit Waffen. Albrecht kannte nur einen Feind: die Juden. Außerdem wird Albrecht oft mit dem Oktoberfestanschlag von 1980 in Verbindung gebracht. Bei dem größten Terrorangriff in der Geschichte der Bundesrepublik wurden in München zwölf Menschen getötet. Beweis gibt es aber bisher nicht. Albrecht finanzierte seine Untergrund-Aktivitäten mit Banküberfällen und Autodiebstählen.