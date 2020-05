Freie Träger Immer mehr Erzieherinnen in Kindergärten in Kurzarbeit

Allein beim Kindergartenbetreiber Thepra sind rund 450 Mitarbeiter von Kurzarbeit betroffen, unter anderem im Ilmkreis, dem Wartburgkreis sowie dem Kyffhäuserkreis, sagte Geschäftsführer Erwin Gerlach.

Nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtverbands haben mindestens neun freie Träger Kurzarbeit beantragt, unter anderem in Gera, Apolda, Jena und Erfurt. Hauptgrund dafür ist, dass in einigen Kindergärten nur wenige Kinder in die momentan geltende Notbetreuung kommen. Außerdem wurde die Stundenzahl der Mitarbeiter gekürzt.

Kurzarbeitergeld entlastet Haushalt

Freie Träger haben von sich aus die Kurzarbeit angeregt, es gibt aber auch Kommunen, die den Trägern den Schritt nahegelegt haben. So bittet die Stadt Weimar die freien Träger darum, Kurzarbeitergeld für Beschäftigte zu beantragen, um den städtischen Haushalt zu entlasten. In dem Schreiben heißt es: Die Stadt Weimar stimmt der Aufstockung der Personalkosten auf 100 Prozent zu. Der Thepra Landesverband Thüringen will das Kurzarbeitergeld für alle Mitarbeiter auf 90 Prozent aufstocken. Auch die Stadt Jena sicherte eine Aufstockung auf 95 Prozent zu.

Immer mehr Kinder in Notbetreuung

Mitarbeiter städtischer und kommunaler Einrichtungen sind bisher nicht von Kurzarbeit betroffen. So mussten Gera, Eisenach, Gotha, Sonneberg und Saalfeld bisher keine eigenen Erzieherinnen Corona-bedingt in Kurzarbeit schicken. In den kommenden Tagen rechnen die Kindergärten in Thüringen mit einer steigenden Zahl an zu betreuenden Kindern.

Thüringen hatte in der Vergangenheit die Notbetreuung erweitert und plant weitere Schritte hin zu einem eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte deshalb die Kurzarbeit auch als unnötig. In Zukunft müssten mehr Kinder betreut werden, außerdem könnten viele Beschäftigte nicht im gewohnten Maße arbeiten, weil sie selbst zur Risikogruppe gehörten oder Kinder zu Hause betreuen müssten.