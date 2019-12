Wer's zum Jahresabschluss nicht ganz so groß mag, beim Waldecker Silverstlauf gehen nicht ganz so viele Läuferinnen an den Start! Angeboten werden vom SV Blau Weiß Bürgel zwei schöne Strecken. Die ambitionierten Hobbysportler können ab 10 Uhr 30 acht Kilometer laufend oder walkend in Angriff nehmen. Die Kleinen gehen anschließend auf ihre 800 Meter Runde! Und alle Kinder bekommen im Ziel eine Medaille überreicht! Start und Ziel ist auf dem Sportplatz in Waldeck.





Start: 10:30, Sportplatz Waldeck

Strecke: 8 Kilometer Lauf oder Walken, 800 Meter Kinderlauf