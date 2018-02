Nach den Finanzen war in der Regierungsmedienkonferenz dann noch das Thema Gebietsreform dran. Nach dem Scheitern der ursprünglichen Pläne setzt das Land nun auf Freiwilligkeit. Rund 46 Gemeinden mit 242.000 Einwohnern hätten sich bisher für 13 freiwillige Neugliederungen entschieden, sagte Innenminister Georg Maier (SPD) am Nachmittag. Er bezeichnete diese Zahlen als Erfolg an und will weitere Gemeinden für Zusammenschlüsse gewinnnen. Maier sagte MDR THÜRINGEN: "Wir waren viel unterwegs, haben auf Augenhöhe mit Bürgern, Landräten und Verantwortlichen in Verwaltungsgemeinschaften gesprochen" - und mit Geld gewunken: Für die jetzt im Gesetzentwurf der Regierung vorgesehenen 13 Fusionen seien 35 Millionen Euro an Zuschüssen für diese Gemeinden vorgesehen. Der Entwurf geht nun an den Landtag. Das Ministerium hofft, dass er Anfang Juli in Kraft treten könnte. Es hat die geplanten Fusionen in dieser pdf-Datei zusammengestellt.

