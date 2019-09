Thüringer Kommunen bieten nach Ansicht der Landesregierung nur einen geringen Teil der möglichen Online-Dienste an. Nach Auskunft von Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert ist derzeit das Eichsfeld Vorreiter im Land - mit gerade einmal 18 Diensten. So könnten Bürger dort zum Beispiel ihr Auto über das Internet an- und abmelden. Laut Schubert müssen die Kommunen in den nächsten drei Jahren allerdings mehr als 575 Leistungen digital bereitstellen. So sehe es der Gesetzgeber vor.