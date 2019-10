Der Landesfeuerwehrverband wehrt sich in einem offenen Brief gegen Äußerungen des Thüringer Innenministers Georg Maier (SPD). Er nehme die Sorgen und Nöte des Verbandes nicht ernst, sagte der Verbandsvorsitzende Lars Oschmann. Grund sind Äußerungen des Ministers zu einem Treffen mit den Oberländer Feuerwehren in Bad Lobenstein, wonach dem Verband nur neue Uniformen wichtig seien.

Maier habe offenbar vieles vergessen oder verdrängt, was der Feuerwehr tatsächlich wichtig ist. So habe der Fokus in den vergangenen zwölf Monaten vor allem auf den unhaltbaren Zuständen an der Thüringer Feuer- und Katastrophenschutzwehrschule (TLFKS) gelegen. Doch weder in diesem Bereich noch in anderen, wie zum Beispiel beim Digitalfunk, komme der Verband mit Hilfe des Ministeriums wirklich voran.