Höcke bekam auf dem Parteitag in Pfiffelbach im Weimarer Land 84 Prozent der Stimmen der anwesenden Mitglieder, Möller 86 Prozent. Die Thüringer AfD richtet ihre Parteitage als Mitgliedertreffen aus, an denen jedes Mitglied des Landesverbandes teilnehmen kann.

Björn Höcke mit einer Mund-Nasen-Bedeckung mit der Aufschrift 'Meinungsfreiheit' beim Landesparteitag der Thüringer AfD. Im Saal waren keine Medienvertreter zugelassen, was die AfD mit dem Infektionsschutzkonzept begründete. Bildrechte: dpa

Gegen Höcke trat ein Gegenkandidat an. Norbert Nolze, ein Bergmann aus Wiehe im Kyffhäuserkreis, sagte vor den Delegierten: "Ihr müsst mich nicht unbedingt wählen, aber ich möchte, dass ihr wenigstens die Möglichkeit habt zu wählen". Auf die Frage aus dem Publikum, was sich unter ihm als Landeschef für die AfD Thüringen verbessern würde, antwortete der Kandidat: "Gute Frage, nächste Frage".

Höcke äußerte sich auch zu Überlegungen des thüringischen Innenministers Georg Maier (SPD), bei einer weiteren Radikalisierung der AfD über ein Verbot nachzudenken. Höcke nannte die Äußerung "dämlich". An Maier gerichte, sagte Höcke: "Anscheinend ist dieser Mann nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte." Er empfehle Maier eine Therapie.

Georg Maier Bildrechte: dpa

Maier, aktuell Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, hatte beim Redaktionsnetzwerk Deutschland zur AfD erklärt: " Die gesamte Partei entwickelt sich in eine rechtsextremistische Richtung. Er fügte hinzu, auch ein Verbotsverfahren sei nicht mehr auszuschließen.



Über AfD-Abgeordnete waren am Mittwoch bei der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz Besucher ins Reichstagsgebäude gelangt, die dort Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und andere Politiker belästigten, filmten und beleidigten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft den von Höcke 2015 gegründeten "Flügel" in der AfD seit Januar als rechtsextremistische Bestrebung ein.