FDP Thüringen will bei Landtagswahl 2019 mindestens acht Prozent erreichen

Die Thüringer Liberalen wollen bei der Landtagswahl 2019 auf mindestens acht Prozent der Stimmen kommen. Der Landesvorsitzende Thomas Kemmerich sagte am Rande des FDP-Landesparteitages in Bad Tabarz (Kreis Gotha) am Sonnabend, das sei das Minimalziel. "Die FDP von 2014 ist mit der von 2018 nicht vergleichbar", so Kemmerich. Vor vier Jahren hatten die Liberalen in Thüringen bei der Landtagswahl 2,5 Prozent geholt und sind deswegen seitdem nicht mehr im Landesparlament vertreten. Bei der Bundestagswahl im September 2017 erreichte die FDP in Thüringen ein Ergebnis von 7,8 Prozent.

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich redet auf dem Landesparteitag in Bad Tabarz. Bildrechte: MDR FERNSEHEN