Bei den Thüringer Grünen gibt es einen Wechsel an der Landesspitze. Der Stadtentwicklungsdezernent von Jena, Denis Peisker, ist von einem Landesparteitag in Arnstadt am Sonnabend zu einem von zwei Landesvorsitzenden ("Sprechern") gewählt worden. Die Co-Vorsitzende Stephanie Erben wurde von den Delegierten im Amt bestätigt. Die Musikerin und Kulturmanagerin hat das Amt seit 2013 inne.

Der bisherige Landesvorsitzende Rainer Wernicke hatte seine Kandidatur nach der Wiederwahl von Erben zurückgezogen. Der 54-jährige Brauerei-Inhaber erklärte zur Begründung, er halte die Wiederwahl für falsch. "Das bedeutet ein Verharren in bestehenden Machtstrukturen", sagte Wernicke. Er warf Erben vor, sich in einer "grünen Blase" zu bewegen und nicht offen für neue Ansätze zu sein. Für eine solche Politik stehe er nicht weiter zur Verfügung. Wernicke will sich nun wieder stärker seinem Unternehmen widmen und für die Partei in der Kommunalpolitik aktiv bleiben.