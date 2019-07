Der Landesrechnungshof hat Bonus- und Sonderzahlungen an Mitarbeiter einer Industrie- und Handelskammer (IHK) in Thüringen scharf kritisiert. Die Beschäftigten hätten teilweise leistungsbezogene Sonderzahlungen dafür bekommen, dass sie Grundarbeiten und "Selbstverständlichkeiten" erfüllten, wie es im aktuellen Jahresbericht der obersten Finanzprüfer heißt. Den Bericht hatte Rechnungshof-Präsident Sebastian Dette am Montag in Rudolstadt vorgestellt. Zu den kritisierten Selbstverständlichkeiten zählen demnach "die Einhaltung gesetzlicher Regeln oder eine korrekte Buchhaltung".

IHK-Geschäftsführer verdient mehr als Minister

Landesrechnungshof-Präsident Sebastian Dette (zweiter von rechts) stellt den Jahresbericht für 2019 vor. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Um welche der drei Thüringer IHK es sich handelt, gab der Rechnungshof nicht bekannt. Die Erfüllung von Grundaufgaben rechtfertige keine Boni, stellten die Finanzprüfer klar. Vielmehr müssten arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen, sollten diese Aufgaben nicht erledigt werden. Die betroffene Kammer verteidigte die Vergütungspraxis als "sachlich gerechtfertigt". Die IHK stehe zudem auf dem freien Arbeitsmarkt im Wettbewerb um besonders qualifizierte Führungskräfte, wie es in dem Bericht weiter heißt. Nach Ansicht der Finanzkontrolleure sollte das Vergütungssystem jedoch überdacht und grundlegend geändert werden. So liege das Gehalt des Geschäftsführers besagter IHK inklusive Prämien und Sonderzahlungen deutlich über dem Gehalt eines Thüringer Ministers, sagte Annette Schuwirth, Direktorin beim Rechnungshof.

IHK haben laut Rechnungshof zu hohe Rücklagen

Grundsätzlich kritisierte der Rechnungshof zu große Rücklagen aller drei Kammern. "Den IHK ist es untersagt, Vermögen zu bilden", sagte Schuwirth. In Thüringen seien Überschüsse aber meist in Rücklagen gesteckt worden. "Diese Rücklagen waren in der Regel zu hoch gebildet. Und wenn sie nicht mehr gebraucht wurden, wurden sie nicht oder nur zeitverzögert aufgelöst", merkte Schuwirth an. Hätte man auf die Vermögensbildung verzichtet, hätten die Mitgliedsbeiträge zeitnah abgesenkt werden können, betonte die Volkswirtin.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Industrie- und Handelskammern die Kritik des Rechnungshofes zurückwiesen. In der Vergangenheit hatten sich die IHK Südthüringen und Erfurt gegen Prüfungen durch den Rechnungshof vor Gericht gewehrt. Die IHK Erfurt scheiterte jedoch mit einer Klage, die Südthüringer zogen ihre daraufhin zurück.

Wen prüft der Landesrechnungshof? Der Thüringer Rechnungshof prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes. Darunter fallen auch Sondervermögen und Eigenbetriebe. Die Finanzprüfer kümmern sich außerdem um juristische Personen des öffentlichen Rechts, zu denen die drei Thüringer Industrie- und Handelskammern gehören. Der Rechnungshof überprüft zusätzlich die Betätigung des Landes bei privatrechtlichen Unternehmen. Und er schaut sich die Haushalts- und Wirtschaftsführung von privaten Unternehmen an, sofern diese vom Land Zuschüsse erhalten. Der Rechnungshof ist zusätzlich für die Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Thüringer Kommunen zuständig.

Kritik auch an Beschaffung von Dienstkleidung