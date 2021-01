Nun werde das Projekt wieder aufgegriffen, um es möglicherweise zum nächsten Jahreswechsel zu realisieren. Dafür müssten in diesem Jahr die Vorbereitungen getroffen werden - unter anderem in der Haushaltsplanung für 2022.

Auch das Innenministerium soll nach Aussage Adams´ in die Planung einbezogen werden. Ziel sei es, die Erstaufnahme und die Unterbringung der Flüchtlinge zu verbessern. Auch die Kommunen sollten Hilfe erhalten. Migranten mit einer Duldung oder Aufenthaltsgenehmigung sollten überall in Thüringen die Möglichkeit zum Sprachunterricht erhalten - möglichst parallel zum Einstieg in den Arbeitsmarkt.