Die vier Parteien haben sich am Freitagabend nach mehrstündigen Gesprächen in Erfurt auf eine Lösung der Regierungskrise in Thüringen verständigt. Der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, am 4. März 2020 werde ein neuer Ministerpräsident gewählt. Er werde sich erneut zur Wahl stellen. Die Verhandlungsgruppe verständigte sich außerdem darauf, den Landtag am 25. April 2021 neu zu wählen. Der im Oktober 2019 gewählte Landtag soll dazu nach einem verabschiedeten Landeshaushalt für 2021 aufgelöst werden.