Thüringens Landesregierung hat ein Nothilfe-Programm zur Rettung der von Trockenheit und Borkenkäfern bedrohten Wälder beschlossen. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Erfurt mit. Auf den Aktionsplan hatten sich Teile des Kabinetts vor einer Woche bei einem Krisentreffen mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) verständigt.

500 Millionen Euro für den Waldumbau

Den Plänen zufolge sollen für die Bergung kranker und abgestorbener Bäume sowie die Neupflanzung in den kommenden zehn Jahren rund 500 Millionen Euro eingesetzt werden. Von dem Geld sollen 200 Millionen Bäume gepflanzt werden. Auch der Bund müsse dabei Verantwortung übernehmen und die Bundesländer in den kommenden Jahren abhängig von der Höhe ihrer Waldschäden finanziell unterstützen, heißt es in dem Papier.

CDU gegen dauerhafte Stilllegung von Wäldern

Nicht gerüttelt werden soll an der Entscheidung der rot-rot-grünen Landesregierung, fünf Prozent der Waldfläche aus der forstwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen. Diese Bereiche sollen sich zu Urwäldern entwickeln.