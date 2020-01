In Thüringen haben sich Linke, SPD und Grüne auch am Montag nicht auf die Verteilung der Ministerposten einigen können. Vertreter der Parteien gaben bekannt, dass sie sich erneut am Dienstagabend (19:00 Uhr) treffen wollen. Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee sagte, es müsse mit einer Partei noch geredet werden. Nachfragen, ob es sich dabei um die Grünen handelt, ließ er unbeantwortet.